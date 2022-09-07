Video: Basf'nin Verbund Entegre Tesisi Çin'in Güneyinde Üretime Başladı

Alman kimya devi BASF SE, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Zhanjiang kentindeki Verbund entegre tesisine ait ilk tesislerin planlandığı gibi Salı günü faaliyete başladığını duyurdu.

BASF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Martin Brudermuller, Zhanjiang'da düzenlenen fabrika açılış töreninde, merakla beklenen BASF Zhanjiang Verbund entegre tesisinin faaliyete geçirildiğini açıkladı.

İlk tesislerin planlandığı üzere, yıllık 60.000 ton mühendislik plastik bileşeni üretimi sağlaması bekleniyor.

BASF'nin Çin'deki yeni Verbund entegre tesisinin kıdemli başkan yardımcısı Haryono Lim, üretim kapasitesinin başta otomotiv, elektronik ve yeni enerjili araçlar sanayilerinde olmak üzere müşterilerin artan talebini daha iyi karşılayabileceğini söyledi.

Verbund tesisi, Çin'in ağır kimya endüstrisinde, tamamen yabancı destekli ilk proje olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 9 kilometrekarelik bir alanı kaplayan tesisin, 2030 yılına kadar 10 milyar euroya (yaklaşık 10,2 milyar ABD doları) kadar toplam yatırım elde etmesi bekleniyor.

Verbund tesisinin inşasının 2030 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.