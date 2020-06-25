Alman kimya şirketi Bayer, ABD'li davacılara 10.9 milyar dolar ödeyecek - Son Dakika

Alman kimya şirketi Bayer, ABD'li davacılara 10.9 milyar dolar ödeyecek

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, yabani otlara karşı kullanılan ve glifosat maddesini içeren tarım ilacının kansere yol açtığı gerekçesiyle ABD'de açılan davalarda anlaşma yoluna giderek, davacılara 10.9 milyar dolar ödeneceğini açıkladı.

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, yabani otlara karşı kullanılan ve glifosat maddesini içeren tarım ilacının kansere yol açtığı gerekçesiyle ABD'de açılan davalarda anlaşma yoluna giderek, davacılara 10.9 milyar dolar ödeneceğini açıkladı.

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Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, ABD'li davacılarıyla anlaşmaya gitti. Bayer, yabani otlara karşı kullanılan ve glifosat maddesi içeren "Round Up" adlı tarım ilacının kansere yol açtığı gerekçesiyle ABD'de açılan davalardan anlaşma yoluna gitti. ABD'li davacıların davadan vazgeçmeleri karşılığında Bayer'in 10.9 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi. Buna göre Bayer'e karşı açılan yaklaşık 125 bin davanın geri çekileceği aktarıldı.


Türkiye'de de yabani ortalarla mücadelede kullanılan tarım ilacı hakkındaki iddiaları reddeden Bayer, Round Up ilacı hakkındaki iddiaların halen tartışıldığını belirtti. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) ise 2015 yılında glifosat maddesini insanlar için olası kanserojen maddeler sınıfına almıştı. - FRANKFURT

Amerika Birleşik Devletleri, Bayer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alman kimya şirketi Bayer, ABD'li davacılara 10.9 milyar dolar ödeyecek - Son Dakika

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