Alman Kriminal Dairesi Başkanı Münch'tan aşırı sağ uyarısı

Alman Krimanal Dairesi Başkanı Holger Münch, aşırı sağcı çevrede şiddet eğiliminin son yıllarda arttığını söyledi.

Alman Krimanal Dairesi Başkanı Holger Münch, aşırı sağcı çevrede şiddet eğiliminin son yıllarda arttığını söyledi.

Münch, "t-online" adlı internet sitesine verdiği röportajda aşırı sağcıların sadece yabancılara ve siyasi muhaliflere karşı değil, ülkede çeşitlilikten yana olan ve mültecilere yardım edenlere karşı da suçlar işlediklerini belirtti.

"Aşırı sağcı çevrede şiddet eğilimi son yıllarda arttı." diyen Münch, aşırı sağcıların bir araya gelerek "etki oluşturacak bir şey yapabilecekleri" uyarısında da bulundu.

Münch, aşırı sağcıların terör yapıları oluşturabileceklerine de işaret ederek, "Terörist gruplara kadar varan yapılar oluşabileceği riskini de görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin internet üzerinden işlenen nefret suçlarıyla mücadele etmek için anlaşması gerektiğini belirten Münch, "İnternet üzerinden paylaşılan nefret mesajlarının oluşturduğu tehlike çok yüksek." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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