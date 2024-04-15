Almanya'nın LBBW'si ve Bitpanda, Kripto Para Saklama Konusunda İş Birliği Yapacak - Son Dakika
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Almanya'nın LBBW'si ve Bitpanda, Kripto Para Saklama Konusunda İş Birliği Yapacak

Almanya\'nın LBBW\'si ve Bitpanda, Kripto Para Saklama Konusunda İş Birliği Yapacak

Almanya'nın köklü finans kuruluşlarından Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Avusturya merkezli Bitpanda ile kripto para saklama konusunda stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu iş birliği ile kurumsal müşterilere güvenli ve yenilikçi çözümler sunulacak. İlk etapta sadece kurumsal müşterilere hizmet verilecek olan bu iş birliği, ilerleyen dönemde daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

15.04.2024 15:13
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Almanya'nın köklü finans kuruluşlarından Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), kripto para saklama konusunda Avusturya merkezli Bitpanda ile güçlerini birleştirdiğini açıkladı. İki şirket arasındaki bu stratejik ortaklıkla birlikte yeni nesil yatırım altyapıları kurumsal müşterilere sunulacak.

LBBW, Dijital Varlık Dünyasına Adım Atıyor

Alman finans devi Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ile Avusturya merkezli kripto borsası Bitpanda, finans dünyasında heyecan yaratan bir iş birliğine imza attı. Bu ortaklığın amacı, kurumsal müşterilere kripto para birimleri alanında güvenli ve yenilikçi çözümler sunmak olarak açıklandı. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi popüler kripto varlıkların saklanması ve yönetilmesi konusunda devrim niteliğinde bir adım olarak görülen bu iş birliği, "Hizmet Olarak Yatırım" altyapısıyla sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

LBBW Yönetim Kurulu Üyesi Stefanie Münz, yaptığı açıklamada; "Kripto varlık saklama hizmetleri ile kurumsal müşterilerimize en yüksek güvenlik standartlarını sunmayı amaçlıyoruz. Bitpanda'nın sahip olduğu teknik altyapı ve düzenlemelere uygunluğu, müşterilerimize dijital varlık dünyasında güvenle ilerleme imkânı tanıyor."

Bu iş birliğinin ilk etabında LBBW, sadece kurumsal müşterilerine kripto saklama hizmeti verecek. Şirket, 2024'ün ikinci yarısında geniş çaplı bir lansmanla hizmetlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı planlıyor. Münz, dijital varlıklara olan ilginin her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Kripto varlıkların geleceğin iş modellerinin temelini oluşturacağına inanıyoruz. Bu iş birliği ile müşterilerimize kripto stratejilerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları teknik ve yasal altyapıyı sunmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

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Son Dakika Kripto Almanya'nın LBBW'si ve Bitpanda, Kripto Para Saklama Konusunda İş Birliği Yapacak - Son Dakika

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