Alman lojistik sektöründen akaryakıt fiyatları için kamu yardımı çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Alman lojistik sektöründen akaryakıt fiyatları için kamu yardımı çağrısı

10.03.2022 15:39
Alman lojistik sektöründen akaryakıt fiyatları için kamu yardımı çağrısı

Alman lojistik sektörü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan akaryakıt fiyatları için kamu yardımı çağrısında bulundu.

Alman lojistik sektörü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan akaryakıt fiyatları için kamu yardımı çağrısında bulundu.

Alman lojistik derneklerinden yapılan ortak açıklamada, yüksek yakıt maliyetlerinin lojistik ve yolcu taşımacılık sektörleri için temel bir yük haline geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Lojistik ve yolcu taşıma sektöründeki şirketler motorin ve gaz (LNG, CNG) satın alırken, çok kısa sürede büyük fiyat artışlarıyla mücadele ediyor. Bu sadece likiditelerini zorlamıyor, aynı zamanda birçok durumda operasyonlarının devamına yönelik risk oluşturuyor." denildi.

Alman siyasilerden yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle yardım isteyen dernekler, hükümetin yüksek motorin fiyatlarına derhal müdahale etmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, "Aksi takdirde lojistik sektörü arz güvenliğini sağlayamaz ve özellikle yolcu taşıma sektörü faaliyetlerini sürdüremez." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yüksek akaryakıt yükünü hafifletmek için ticari dizel yakıtın (piyasaya göre daha ucuz) en hızlı şekilde piyasaya sürülmesi ve şirketlere vergi indirimi yapılması önerildi.

"Şirketler gerçekten çaresiz"

Federal Yük Taşımacılığı, Lojistik ve Bertaraf Birliği (BGL) Yönetim Kurulu Sözcüsü Prof. Dr. Dirk Engelhardt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şirketler gerçekten çaresiz." ifadesini kullandı.

Engelhardt, şu anda Alman devletinden destek olmadığını belirterek, Alman lojistik arzının yüzde 70'inden fazlasının kamyon trafiğine bağlı olduğunu ve kamu desteği olmaması halinde "ekonomik risk" oluşacağını vurguladı.

Brent petrolün varil fiyatı arz endişesiyle uluslararası piyasalarda artarken, Almanya'da akaryakıt fiyatları da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Alman Otomobil Kulübü verilerine göre, ülkede motorinin litre fiyatı ortalama 2,15 avronun üzerine çıktı.

100 bin Ukraynalı tır şoförü ülkesine döndü

BGL'ye göre, Avrupa'daki lojistik endüstrisi, Ukrayna savaşının neden olduğu başka bir sorun tarafından tehdit ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra 100 binden fazla Ukraynalı tır şoförü, ülkelerine dönerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savunmasına katıldı. Almanya'da tır şoförlerinin yaklaşık yüzde 8'i Ukrayna'dan geliyor.

Almanya yollarında yaklaşık 500 bin Almanya plakalı ve 250 bin yabancı plakalı tır bulunuyor.

Gıda, ilaç veya hastanelerin lojistik hizmetleri Alman orta ölçekli lojistik şirketleri tarafından sağlanıyor.

Ukrayna'daki savaştan önce Almanya'da 60-80 bin arasında tır şoförü eksikliği bulunuyordu.

Geçmişte birçok genç, Almanya Silahlı Kuvvetleri'nde (Bundeswehr) zorunlu askerlik hizmetinin bir parçası olarak ücretsiz kamyon ehliyeti alırken, zorunlu temel askerlik kaldırıldığı için bu eğitim imkanı artık bulunmuyor.

Almanya'da her yıl yaklaşık 30 bin tır şoförü emekli oluyor. Yılda ortalama 15-20 bin tır ehliyeti verildiği düşünüldüğünde krizin derinleşmesinden endişe ediliyor.

YORUMLAR
500
Ankara'da dolmuş ve özel halk otobüs şoförleri kontak kapattı, vatandaş zor anlar yaşadı: 'Otobüsçüler kendilerini düşünüyor ama biraz da vatandaşı... Ankara'da dolmuş ve özel halk otobüs şoförleri kontak kapattı, vatandaş zor anlar yaşadı: 'Otobüsçüler kendilerini düşünüyor ama biraz da vatandaşı... Almanya'da savunma harcamalarının payı 1991'den beri yaklaşık yarı yarıya düştü Almanya'da savunma harcamalarının payı 1991'den beri yaklaşık yarı yarıya düştü

Akaryakıt, Ukrayna, Alman, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman lojistik sektöründen akaryakıt fiyatları için kamu yardımı çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:35 Sinema yazarı ve Feride Çetin'in eşi Murat Özer, kanserden yaşamını yitirdi
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Antalya'da Rus Sözcü ile CNN muhabiri arasında "Ukrayna" gerginliği!
15:24 İstanbul'da girdaplı yağış uyarısı! Vortex olarak bilinen sistem nedeniyle 7 saat boyunca kar hiç durmayacak
15:23 Bahar Candan, sıvıyağı canlı yayında başından aşağı döktü!
15:08 Dolar çıldırdı, 15'e doğru koşar adım gidiyor
15:00 Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur paylaştı, ardından Öztürk işinden kovuldu iddiası
14:50 Çorlu'da yeğen dehşeti: Üvey teyzesini vahşice öldürdü, eşini de yaraladı
14:49 13 hakem kararında Trabzon gölgesi! MHK Başkanı'nın cevabı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 15:48:38. #1.13#
SON DAKİKA: Alman lojistik sektöründen akaryakıt fiyatları için kamu yardımı çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement