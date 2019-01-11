Son Dakika Haberleri: Alman Mahkemelerinde Bomba Paniği

Alman Mahkemelerinde Bomba Paniği

1 saat önce

Almanya'da bomba tehdidi nedeniyle 5 mahkeme binası boşaltıldı.

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Almanya'da bomba tehdidi nedeniyle 5 mahkeme binası boşaltıldı.

Almanya'nın Magdebuurg, Erfurt, Wiesbaden, Kiel ve Potsdam mahkemelerine gönderilen tehdit mailleri yüzünden binalar tahliye edildi. İsimsiz olarak gönderilen bomba tehdidi içerikli mailler nedeniyle boşaltılan Magdeburg mahkeme binasında bomba imha uzmanlarının, köpekler eşliğinde arama yaptığı, mahkemelerin bulunduğu caddelerin araç ve insan trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Öte yandan polisin, mahkeme binalarında şu zamana kadar herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı, maillerin anonim bir hesaptan gönderildiği ve uzmanların maillerin kaynağını bulmaya çalıştıkları açıklandı. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:00 Kaynak: İHA

Almanya, 3. Sayfa
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