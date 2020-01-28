Alman mahkemesi, Berlin'de Kuzey Kore'ye ait binanın otel olarak kullanılmasını yasakladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Alman mahkemesi, Berlin'de Kuzey Kore'ye ait binanın otel olarak kullanılmasını yasakladı - Son Dakika Dünya

Alman mahkemesi, Berlin'de Kuzey Kore'ye ait binanın otel olarak kullanılmasını yasakladı

6 saat önce

Almanya’nın başkenti Berlin'de Kuzey Kore elçiliğine ait binayı otel olarak kullanan işletmeciler, belediyenin otel faaliyetlerini durdurma kararını yargıya taşıdı. Ancak Alman mahkemesi otel sahiplerinin dava başvurusunu reddederek, belediyenin kapatma emrini haklı buldu

Alman mahkemesi, Berlin'de Kuzey Kore'ye ait binanın otel olarak kullanılmasını yasakladı, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'de Kuzey Kore elçiliğine ait binayı otel olarak kullanan işletmeciler, belediyenin faaliyetlerini durdurma kararını yargıya taşıdı. Ancak Alman mahkemesi otel sahiplerinin dava başvurusunu reddederek, belediyenin kapatma emrini haklı buldu.


EGI Gmbh şirketinin yöneticileri Yılmaz ve Şükriye Erçelik, 2004 yılından bu yana Berlin'in merkezindeki City Hostel Berlin adlı oteli işletiyor. Ancak otel binasının mülkiyeti 1960 yıllardan bu yana Kuzey Kore'ye ait. Otel sahipleri de her ay Pyongyang yönetimine 38 bin euro bedelinde kira ödüyor.

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Kuzey Kore, Almanya, Berlin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:31 
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