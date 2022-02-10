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Alman Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir hakkındaki itirazı reddetti - Son Dakika

Alman Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir hakkındaki itirazı reddetti

10.02.2022 13:12
Alman Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir hakkındaki itirazı reddetti

Almanya Anayasa Mahkemesi, komedyen Jan Böhmermann'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiiri hakkında yaptığı itirazı reddetti.

Almanya Anayasa Mahkemesi, komedyen Jan Böhmermann'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiiri hakkında yaptığı itirazı reddetti.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, Böhmermann'ın itirazına ilişkin "Anayasal şikayeti kabul edilmeyecek çünkü başarı şansı yok." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kararın kesin olduğu itiraz yolunun da kapalı olduğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, daha önce de Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklayan Hamburg Eyalet Mahkemesinin kararına yapılan temyiz başvurusunu reddetmişti.

Böhmermann, 2019'da Yargıtaya başvurmuş ancak buradan da sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesine müracaat etmişti.

Davanın geçmişi

Böhmermann, 31 Mart 2016'da Almanya'nın ZDF televizyon kanalında yayınlanan "ZDF Neo Royal" programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir okumuş, Türkiye, komedyenin Alman Ceza Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca yargılanması için Almanya'ya nota vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı başvuru üzerine komedyen Böhmermann'ın okuduğu şiirin bazı bölümleri hakkında ihtiyati tedbir kararı veren Hamburg Eyalet Mahkemesi, 10 Şubat 2017'de şiirin bazı bölümlerinin tekrarlanmasını yasaklamıştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi, Anayasa, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir hakkındaki itirazı reddetti - Son Dakika


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