Alman Mahkemesi'nden ECB kararı

Söz konusu program, Almanya'da yoğun biçimde tartışılmış ve bir grup siyasetçi ve akademisyen program hakkında hukuki süreç başlatmıştı.

Kararda, söz konusu ECB programının hiçbir zaman kapsamlı bir biçimde incelenmediği belirtildi.

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