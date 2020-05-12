Alman mahkemesinden bir ilk: Mahkemeye başvuran kişinin karantina itirazını kabul etti

Almanya'ya diğer ülkelerden gelen kişilere uygulanan 14 günlük karantina uygulamasına ilişkin bir ilk yaşandı. Karantina uyg7lamasına karşı itiraz eden kişiyi mahkeme haklı buldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin Almanya'da hükümetin 8 Mayıs'tan sonra giren turistlere iki hafta karantinada kalma kararıyla ilgili bir ilk yaşandı. Alman hakim, 8 Mayıs'ta Aşağı Saksonya Enfeksiyon Koruma Önlemleri Yönetmeliğinde bulunan bir paragrafa atıfta bulunarak, İsveç'te bir tatil evi bulunan kişinin 14 günlük karantina itirazını kabul etti.

SADECE HASTA VE HASTA OLDUĞUNDAN ŞÜPHENİLEN KİŞİLER

Mahkeme, İsveç'ten geriye dönüp yurda giriş yapacak kişinin on dört günlük karantinaya gitmesine gerek olmadığını onayladı. Şimdiye kadar iş nedeniyle ülkeye giriş çıkış yapmak zorunda kalan kişiler, özel izinle 14 günlük karantina altına alınmıyordu. Mahkeme kararında "Ülkeye girişteki karantina uygulaması yasasının sadece, hasta veya hasta olduğundan şüphelenilen kişilerin karantinaya alınmasını ön görmektedir" ifadeleri kullanıldı.