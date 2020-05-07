Alman mahkemesinden maske takma mecburiyetinin iptal talebine red - Son Dakika

Almanya'nın Bavyera eyaletinde maske takma zorunluluğunun iptali için açılan dava, Bavyera İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir kişi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 1 Mayıs'tan itibaren alışverişte, toplu taşıma araçlarında ve devlet dairelerinde maske takma zorunluluğu kararına itiraz ederek, konuyu mahkemeye taşıdı. "Enfeksiyon Önleme Yönetmeliği"nin iptali için açılan dava, Bavyera İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Maske takmanın zorunluluğuna hükmeden mahkemenin kararında, "Maske takma yükümlülüğünün enfeksiyon sayısını azaltmak için uygun olduğu görüşündedir. Maske gereksinimi kaldırılırsa enfeksiyon sayısı artabilir" denildi. Mahkeme ayrıca, "Ağız koruyucu takma yükümlülüğü, hijyen kurallarını ve mesafe gereksinimlerini dikkate alarak kısıtlamaları ve yasakları gevşetmeye yardımcı olabilir" ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Koca/İHA)