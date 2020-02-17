Alman mahkemesinden Tesla'ya 'ağaç kesimini durdur' kararı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Alman mahkemesinden Tesla'ya 'ağaç kesimini durdur' kararı - Son Dakika Dünya

Alman mahkemesinden Tesla'ya 'ağaç kesimini durdur' kararı

6 saat önce

Almanya'da mahkeme Tesla'nın Berlin yakınlarında kuracağı elektrikli otomobil ve pil fabrikasının inşaatı için başladığı ağaç kesme işini durdurması emri verdi

Alman mahkemesinden Tesla'ya 'ağaç kesimini durdur' kararı, System.String[]

Almanya'da mahkeme Tesla'nın Berlin yakınlarında kuracağı elektrikli otomobil ve pil fabrikasının inşaatı için başladığı ağaç kesme işini durdurması emri verdi.


Amerikalı şirket geçtiğimiz kasım ayında Avrupa'daki ilk Gigafactory'yi Brandenburg eyaletindeki Gruenheide kentinde kuracağını açıklamıştı.

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Nicola Tesla, Almanya, Berlin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:19 
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