Alman mahkemesinden Tesla'ya 'ağaç kesimini durdur' kararı

Almanya'da mahkeme Tesla'nın Berlin yakınlarında kuracağı elektrikli otomobil ve pil fabrikasının inşaatı için başladığı ağaç kesme işini durdurması emri verdi.



Amerikalı şirket geçtiğimiz kasım ayında Avrupa'daki ilk Gigafactory'yi Brandenburg eyaletindeki Gruenheide kentinde kuracağını açıklamıştı.