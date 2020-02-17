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Alman mahkemesinden Tesla'ya 'ağaç kesimini durdur' kararı
6 saat önce
Almanya'da mahkeme Tesla'nın Berlin yakınlarında kuracağı elektrikli otomobil ve pil fabrikasının inşaatı için başladığı ağaç kesme işini durdurması emri verdi
Almanya'da mahkeme Tesla'nın Berlin yakınlarında kuracağı elektrikli otomobil ve pil fabrikasının inşaatı için başladığı ağaç kesme işini durdurması emri verdi.
Amerikalı şirket geçtiğimiz kasım ayında Avrupa'daki ilk Gigafactory'yi Brandenburg eyaletindeki Gruenheide kentinde kuracağını açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:19
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