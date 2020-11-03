Alman mali düzenleyiciler Wirecard'ı denetlemede "yetersiz" kaldı - Son Dakika

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), Alman düzenleyicilerin ülke tarihinin en büyük finansal skandallarından birinin merkezi olan, ödeme şirketi Wirecard'ı denetleme konusunda "yetersiz" kaldıklarını belirtti.

ESMA, Alman Federal Bankacılık Düzenleme Kurumu (BaFin) ve Almanya'nın Finansal Raporlama Uygulama Paneli'nin (FREP) AB'nin yatırımcılar için önem taşıyan şeffaflık kurallarını nasıl uyguladıklarına ilişkin yaptığı incelemenin sonuçlarını içeren 190 sayfalık raporunu yayımladı.

Avrupa Komisyonu tarafından istenen raporda, Wirecard'ın denetimine ilişkin birtakım eksiklikler bulunurken, BaFin'in Alman Maliye Bakanlığı'ndan bağımsız çalışmasına ilişkin bir dizi yasal engel olduğu kaydedildi.

Raporda, "Wirecard skandalında Alman Maliye Bakanlığı'na raporlama sıklığı ve rapor detayı göz önüne alındığında, bazı durumlarda önlemler alınmadan önce Maliye Bakanlığı'nca yüksek bir etkileme riski var." denildi.

Çalışanların şirket hisselerindeki paylarına ilişkin bilgi eksikliği olduğuna yer verilen raporda, bunun, çalışanların çıkarlarına ilişkin olarak BaFin'in iç kontrol sisteminin sağlamlığı konusunda şüphe uyandırdığı belirtildi.

"Skandal, raporlamanın etkili bir şekilde uygulanmasının gerekliliğini vurguladı"

ESMA Başkanı Steven Maijoor, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Wirecard skandalının, yüksek kalitede finansal raporlamanın sermaye piyasalarına yatırımcı güvenini sürdürmek için gerekli olduğunu gösterdiğini belirterek, "Söz konusu skandal, AB genelinde bu raporlamanın tutarlı ve etkili bir şekilde uygulanmasının gerekliliğini bir kez daha vurguladı." ifadesini kullandı.

Birkaç yıl öncesine kadar Alman finansal teknolojisinin geleceği olarak görülen Wirecard, şirketin bilançosunda gözüken 1,9 milyar avroyu aşkın paranın kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından ülke tarihindeki en büyük finansal skandalın merkezi olmuştu. Şirket, 3,2 milyar avro değerindeki borçlarının ortaya çıkmasından sonra iflas başvurusunda bulunmuştu.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından BaFin, Alman ve Avrupa kamuoyunda finansal teknoloji şirketini denetleme konusunda başarısız olduğu iddiaları ile karşı karşıya kalmıştı.

1999'da kurulan Wirecard'ın hissedarları arasında The Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Societe Generale S.A., Bank of America Corporation ve Citigroup bulunuyordu.

Skandal, Wirecard'ın denetimini yapan EY'nin, şirketin 2019 hesaplarında 1,9 milyar avrodan fazla paranın kayıp olduğu gerekçesiyle geçen yılın finansal sonuçlarını onaylamamasından sonra ortaya çıkmıştı.