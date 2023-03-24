Alman markası Dr. Wagner artık Türkiye'de.. - Son Dakika
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Alman markası Dr. Wagner artık Türkiye'de..

24.03.2023 17:17
Alman markası Dr. Wagner artık Türkiye'de..

Takviye edici gıda alanında Alman ekolü olarak tanınan ve özel formülasyonları ile sektöre öncülük eden Dr. Wagner artık Türkiye'de. Marka ilk etapta sekiz farklı ürünle eczanelerdeki yerini aldı. Markayı Türkiye'ye getiren Letux Pharma'nın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Öztürk, "Tüketiciler ilk günden Dr. Wagner ürünlerine yoğun ilgi gösterdi" dedi.

Sağlık sektöründe kapsamlı şekilde test edilen özel formülasyonları ile tanınan Dr. Wagner markası Türk pazarına girdi. Takviye edici gıda alanında Alman ekolü olarak tanınan firma, Türkiye'ye ilk etapta sekiz ürününü getirdi. Markayı Türkiye'ye kazandıran Letux Pharma'nın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Öztürk, "Coold Drop, C Plus Active Ginger, Immufast Complex, Buzz Sprey'in aralarında olduğu sekiz farklı ürün eczane raflarında yer alır almaz tüketicilerin favorileri arasına adını yazdırdı" dedi.

HER İHTİYACA FARKLI ÜRÜN

Takviye edici gıda alanında güveni tüketiciye aşılayan Dr. Wagner'ın en çok ilgi gören ürünlerinden ilki, Almanya'da üretilen ve ardından Türkiye'de satışa sunulan, standardize zencefil kök ekstresi içeren C vitamini desteği "C Plus Active Ginger" oldu. İçeriğinde C vitamini, D vitamini ve çinko bulunan ürün, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunarak kullanıcıların konforlu bir gün geçirmesine yardımcı oluyor. Markanın bağışıklık destek alanında bir diğer ürünü; glüten ve şeker içermeyen Immufast Complex. Efervesan formundaki takviye edici gıda beta glukan, ekinezya, kara mürver içeriğinin yanında C vitamini, çinko, selenyum ve aserola meyve ekstresini bir arada sunuyor. Dr. Wagner, efervesanda üstün Alman teknolojisi ve zevkle içebilecek aromalarıyla tüketicilerin tercih ettiği markalar arasında.

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SON DAKİKA: Alman markası Dr. Wagner artık Türkiye'de.. - Son Dakika
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