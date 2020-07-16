Alman Meclis Başkanvekilinden istihbarat servisinin NSU konusundaki tutumuna eleştiri Açıklaması - Son Dakika

Almanya'da Federal Meclis (Bundestag) Başkan Yardımcısı Petra Pau, 8'i Türk toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün bağlantılarının tam olarak açıklığa kavuşturulmadığını söyledi.

Petra Pau Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "NSU ağlarının bugün hala var olduğundan eminim. Bana göre, NSU cinayetleri ve bombalamalar tam olarak açıklığa kavuşmadı." dedi.

Bir parlamento mensubu olarak, NSU konusunda kurulan iki soruşturma komisyonunun üyesi olduğunu hatırlatan Pau, istihbarat servisinin bu konudaki tutumuna, "Bu süreçte istihbarat servisleri tarafından sürekli olarak olayın aydınlanması konusunda bir ablukayla karşılaştık. Bugüne kadar, Anayasa Koruma Teşkilatı NSU etrafındaki ağlar hakkındaki bulguları masaya koymadı." ifadeleri ile eleştiride bulundu.

Kassel Bölge Valisi Walther Lübcke'nin, aşırı sağcı Stephen Ernst tarafından geçen yıl öldürülmesinin ardından, yine Kassel'de NSU tarafından 14 yıl önce katledilen Halit Yozgat cinayeti arasında bir bağlantıdan şüphelendiğini dile getiren Pau, "Acaba NSU davası daha iyi araştırılsaydı Lübcke cinayeti önlenebilir miydi? Stephan Ernst'nin daha fazla radikalleşmesi veya silahlandırılması durdurulabilir miydi? Açıkçası bunları merak ediyorum." diye konuştu.