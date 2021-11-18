Alman Meclisi'nde yeni korona virüs önlemleri kabul edildi - Son Dakika

Alman Meclisi'nde korona virüs salgınına karşı kabul edilen yeni yasal düzenlemede, ülke genelinde toplu ulaşımda ve iş yerinde 3G (aşı, hastalığı atlatma ya da test) kuralı uygulanmasına karar verildi. Ülke çapında "kapanma" kararı alınmayacak, bu karar eyalet yönetimlerine bırakılacak. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Eyalet Temsilcileri Meclisi'nin (Bundesrat) de onayı gerekiyor.

Korona virüs salgınında günlük vaka sayılarının rekor seviyeye ulaştığı Almanya'da salgının 4. dalgasıyla mücadele sürüyor. Ülkede koalisyon görüşmelerini sürdüren Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından salgınla mücadele için hazırlanan yeni enfeksiyon koruma yasası, Federal Meclis'te oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan oylamada 398 "evet", 254 "hayır" oyu kullanılırken, 36 milletvekili ise "çekimser" kaldı. Yeni enfeksiyon koruma yasası, salgınla mücadelede kısıtlamalara yasal dayanak sağlayan ve 25 Kasım'da süresi dolacak olan düzenlemenin yerine geçecek.

Yasanın yarın Eyalet Temsilciler Meclisi'nde (Bundesrat) görüşülmesi bekleniyor. Yasa Bundesrat'ta kabul edilmesi halinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in imzasına sunulacak ve yürürlüğe girecek.

ULUSAL ÇAPTA "KAPANMA" KARARI ALINAMAYACAK

Yeni yasal düzenlemeye göre genel kapanma kararı ve mağazaların, dükkanların, okulların kapatılması kararı alınmayacak. Bu konuda her eyalet yönetimi, kendi kararını alabilecek. Ancak iş yerinde ve toplu taşıma araçlarında 3G (aşı, hastalığı atlama ya da test) kuralı ülke çapında geçerli olacak. Ayrıca ülke çapında hastane ve bakım evi çalışanlarına ve ziyaretçilere, negatif test sonucu ibraz etme zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

SAHTE BELGEYE AĞIR CEZA YOLDA

Yeni düzenleme ayrıca, Covid-19 test sonucu ile Covid-19 geçirdiğine ya da aşı olduğuna dair sunulan belgelerde sahtecilik yapanlara ağır cezalar içeriyor. Bu kapsamda sahte belgeleri hazırlayanlara ya da örgütlü olarak sahtecilik yapanlara 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası vermesi planlanıyor. Alman polisi bu tür sahte belgelerin 400 Euro'ya kadar satılabildiğini belirtirken, belgede sahteciliğin Almanya'da büyük bir sorun haline geldiği ifade ediliyor.

SON 24 SAATTE REKOR VAKA KAYDEDİLDİ

Almanya'da son 24 saatte 65 bin 371 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, bu sayı salgının başlangıcından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı da 5 milyon 195 bin 321'e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 264 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da toplam can kaybı sayısı ise 98 bin 538'e yükseldi. Ülke genelindeki aktif vaka sayısı 41 bin 900 olarak açıklanırken, 1 hafta içinde virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 280 bin 161 olarak kayda geçti. Yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 296 olarak açıklanırken, hastaların bin 672'sinin solunum sistemine bağlı olduğu ifade edildi.

83 milyon nüfuslu Almanya'da ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyalarında halkın yüzde 67.6'sı iki doz aşı oldu.

(Erdal Altuntaş - Mehmet Koca/İHA)