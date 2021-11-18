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Alman meclisinde Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi görüşüldü - Son Dakika

Alman meclisinde Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi görüşüldü

18.11.2021 17:53
Alman meclisinde Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi görüşüldü

Almanya'da Federal Mecliste Belarus sınırında bulunan ve Polonya üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) göçme arayışı içindeki göçmenler konuşuldu.

Almanya'da Federal Mecliste Belarus sınırında bulunan ve Polonya üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) göçme arayışı içindeki göçmenler konuşuldu.

Federal Mecliste aşırı sağ Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin "Polonya üzerinden gelen kitlesel göçü zamanında sınır polisi tedbirleriyle önleyin ve kalıcı önlemlerin alınmasını sağlayın" başlığıyla sunduğu önerge ele alındı.

AfD Milletvekili Martin Hess, göçmenlerin "silah olarak kullanıldığını ve Avrupa'nın saldırıya uğradığını" ileri sürerek, sınırları şiddet kullanarak geçmek isteyenlerin sığınmacı değil, saldırgan olduğunu ve Polonya'nın buna karşı her türlü savunma hakkının bulunduğunu savundu.

Polonya'nın yasa dışı göçe karşı AB'nin sınırlarını koruduğunu belirten Hess, "Polonya'ya Avrupa'yı savunması için tüm lojistik ve siyasi araçlarla destek vermemiz lazım." ifadesini kullandı.

Hess, Polonya'yı eleştirenlerin Almanya'nın hayati güvenlik çıkarlarını yok saydığını iddia etti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Ulli Grötsch ise sınırda bulunan insanları saldırgan olarak nitelemenin doğru olmadığını belirterek, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bu durumu oluşturduğunu savundu.

Sınırdaki göçmenlerle ilgili diplomatik adımların atılması gerektiğini ifade eden Grötsch, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Lukaşenko ile görüşmeler yapmasını doğru bulduğunu söyledi.

Yeşiller Partisi Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour da sınırlardaki göçmenlerin durumunun AB için bir meydan okuma olduğunu ve burada AB'nin birlikte durması gerektiğini dile getirdi.

AB'nin dış sınırlarındaki durumu dramatik olarak değerlendiren Nouripour, "İnsani krizden söz ediyoruz. Gerekli olan yardımlardan mahrum bırakıldıkları için bu dönemde insanların Avrupa'nın ortasında donarak ölmesi hiç kimseyi kayıtsız bırakamaz." dedi.

Nouripour, AB'nin Belarus'a yönelik yaptırımları sertleştirilmesini doğru bulduğunu belirterek, Letonya, Litvanya ve Polonya'nın desteklenmesi gerektiğini ancak bu ülkelerden yasalara riayet etmelerini, sivil toplum kuruluşlarına yardım edebilecekleri bölgelere girmelerine ve gazetecilerin buralarda çalışabilmelerine izin vermelerini istedi.

Hür Demokrat Parti Milletvekili Linda Teuteberg de soğuklarda hiçbir insanın hayatını kaybetmemesi için göçmenlere yardım yapılmasını talep etti.

Teuteberg, Belarus-Polonya sınırındaki gibi durumların gelecekte önlenmesi için AB'de ortak iltica ve dış politika oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Oturum sonunda AfD'nin önergesi, üzerinde müzakere yapılması için Federal Meclis Ana Komisyonuna sevk edildi.

Avrupa Birliği, Almanya, Belarus, Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman meclisinde Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi görüşüldü - Son Dakika


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