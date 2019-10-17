Alman meclisinde sert Türkiye tartışması

Almanya Federal Meclisi'nde hükümet açıklaması yapan Başbakan Merkel'den sonra muhalefet partilerinin temsilcileri Ankara'yı sert bir dille eleştirdi. Türkiye'ye yönelik yaptırımların artırılması isteniyor.Türkiye, Suriye'ye yönelik askeri harekat nedeniyle Almanya Federal Meclisi'nde sert eleştirilere maruz kaldı. Başbakan Merkel'in hükümet açıklaması sırasında Ankara'ya yönelik eleştirilerinin ardından söz alan konuşmacıların tamamı, Türkiye'nin söz konusu operasyonunun haksız olduğunu ifade ederken, bazı siyasi parti temsilcileri Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı statüsünün kaldırılmasını, bazıları da NATO'dan çıkarılmasını talep etti.



Koalisyon hükümetinin ortaklarından Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine çağrıda bulunarak, Türkiye'ye yönelik savunma sanayi ürünleri satışının durdurulmasını talep etti. Türkiye'nin askeri harekatını, "uluslararası hukuka aykırı bir saldırı savaşı" olarak tanımlayan Mützenich, "Erdoğan Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak suç işlemektedir" dedi.



"NATO üyeliği dondurulmalı"



Muhalefet partilerinden Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner ise Başbakan Merkel'den Türkiye'ye karşı daha sert bir tavır takınmasını talep etti. "Şu an atılması gereken doğru adım, NATO'dan özel bir zirve toplantısı talep etmektir" diyen Lindner, Merkel'den Batı ittifakına liderlik etmesini beklediklerini dile getirdi. Christian Lindner ayrıca Türkiye'nin Suriye harekatını "İslami başkanlık diktatörlüğünün uluslararası hukuka aykırı bir işgali" olarak tanımladı.



Alman siyasetinin en çok tartışılan partilerinden sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) Eş Başkanı Alexander Gauland ise meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Biz Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sığınmacıları gönderme tehdidi gibi, ülkemizde Alman kimliği olmadan yaşayan Türkleri ülkelerine göndermekle tehdit edemeyiz, zira biz bir hukuk devletiyiz" dedi. Türkiye'nin NATO üyeliğinin en azından dondurulması gerektiğini savunan Gauland, "Bu Türkiye Avrupa Birliği üyesi de olmamalı. AB, Türkiye'nin aday ülke statüsünü kaldırmalı" ifadesini kullandı.



"Türkiye Gümrük Birliği'nden çıkarılsın"



Türkiye'nin Avrupa'dan dışlanmasını talep eden bir başka siyasetçi de, Hristiyan Sosyal Parti (CSU) Avrupa Parlamentosu Milletvekili Manfred Weber oldu. Münchner Merkur gazetesine konuşan Weber, AB'nin Türkiye'ye karşı çok daha sert bir tavır takınması gerektiğini belirtti. Ankara'nın Gümrük Birliği'nden çıkarılmasının da düşünülebileceğini ifade eden Weber, "Türkiye şu anda AB'ye gümrüksüz bir şekilde ihracat yapabiliyor. Türkiye saldırgan tavrını değiştirmez ise bu böyle devam edemez" dedi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tüm ödemelerini de durdurması gerektiğini savunan Manfred Weber, Birlik'in Erdoğan'ın sığınmacı gönderme şantajına da boyun eğmemesini talep etti. Manfred Weber, "Avrupa'ya kimin geleceğine Erdoğan değil, Avrupa'nın kendi karar verir" ifadesini kullandı.