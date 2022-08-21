Alman medya kurumu RND: "Cumhurbaşkanı Erdoğan açık şekilde yaklaşan savaş tehlikesini gördü" - Son Dakika
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Alman medya kurumu RND: "Cumhurbaşkanı Erdoğan açık şekilde yaklaşan savaş tehlikesini gördü"

21.08.2022 12:00
Alman medya kurumu RND: "Cumhurbaşkanı Erdoğan açık şekilde yaklaşan savaş tehlikesini gördü"

Alman medya kurumu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tehlikesini önceden görüp arabuluculuk teklif ettiğini hatırlatarak, "O dönemde Batı'da çok azı yakın zamanda olacak bir Rus işgaline inanıyordu.

Alman medya kurumu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tehlikesini önceden görüp arabuluculuk teklif ettiğini hatırlatarak, "O dönemde Batı'da çok azı yakın zamanda olacak bir Rus işgaline inanıyordu. Oysa Erdoğan açık bir şekilde yaklaşan savaş tehlikesini gördü." diye yazdı.

RND'nin internet sayfasına yer alan yorumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, perşembe günü Lviv'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına inandığını söylediğine işaret edildi.

Yorumda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisinin yıldırılmasına izin vermiyor: Savaşı müzakere masasında bitirmek için Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olmak istiyor. Ancak arabulucu Erdoğan, kendi çıkarlarını da takip ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

-" Erdoğan savaş tehlikesini Batı'nın geri kalanından daha önce gördü"

Rusya birliklerini geçen sonbaharda Ukrayna sınırına çıkardığında Erdoğan'ın arabuluculuk yapmayı teklif ettiği ve ihtilafın diplomatik çözülmesi konusunda ikazda bulunduğu aktarılan yorumda, "O dönemde Batı'da çok azı yakın zamanda olacak bir Rus işgaline inanıyordu. Oysa Erdoğan açık bir şekilde yaklaşan savaş tehlikesini gördü." ifadesi kullanıldı.

Yorumda, Erdoğan'ın o dönemde ve bugün de hala Zelenskiy ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile iyi kişisel bağları olan çok az yabancı devlet ve hükümet başkanı arasında yer aldığına dikkat çekilerek, "Türkiye Devlet Başkanı ikisini de memnun etmeye çalışıyor: Türkiye, Ukrayna'ya insansız hava araçları tedarik ediyor. Ancak aynı zamanda Türkiye Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarını tek NATO ülkesi olarak uygulamıyor." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova ile iyi bir bağlantısı olduğunu ve Putin'in son aylarda başka hiçbir Batılı politikacıyla Türk Devlet Başkanı kadar sık görüşmediğine işaret edilen yorumda, "Yakın ekonomik ilişkiler var. Geçen sene Türkiye, petrol ithalatının 4'te 1'ini ve doğal gazı ihtiyacının yarısını Rusya'dan aldı. Ayrıca Rus devlet şirketi Rosatom Akdeniz kıyısında Mersin yakınlarında Türkiye'nin ilk nükleer santralini inşa ediyor. Rusya, bir ihracat pazarı olarak ve Türk turizmi için de önemli bir rol oynuyor." ifadelerine yer verildi.

Yorumda, Erdoğan'ın son aylarda savaşın iki tarafını masaya getirmek için sürekli girişimde bulunduğu belirtilerek, Erdoğan'ın, arabulucu olarak başarılı olmasıyla sadece uluslararası olarak takdir edilmeyi değil, aynı zamanda gelecek ilkbaharda yapılacak seçimlerde ihtiyaç duyduğu iç politikadaki rüzgarı da arkasına alabileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman medya kurumu RND: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan açık şekilde yaklaşan savaş tehlikesini gördü' - Son Dakika

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