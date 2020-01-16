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Alman milletvekilleri 13,5 milyar euroluk bütçe fazlasının nereye harcanacağını tartıştı
6 saat önce
Pazartesi günü ön bütçe gerçekleşmesi rakamlarını açıklayan maliye bakanlığının söz konusu fazlanın ekonomideki yavaşlamaya rağmen düşük seyreden faiz oranları sayesinde verildiğini belirtti
Almanya'da milletvekilleri 2019 bütçesinde verilen 13,5 milyar euronun nasıl harcanacağını tartışıyor.
Pazartesi günü ön bütçe gerçekleşmesi rakamlarını açıklayan maliye bakanlığının söz konusu fazlanın ekonomideki yavaşlamaya rağmen düşük seyreden faiz oranları sayesinde verildiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:56
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