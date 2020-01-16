Alman milletvekilleri 13,5 milyar euroluk bütçe fazlasının nereye harcanacağını tartıştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Alman milletvekilleri 13,5 milyar euroluk bütçe fazlasının nereye harcanacağını tartıştı - Son Dakika Dünya

Alman milletvekilleri 13,5 milyar euroluk bütçe fazlasının nereye harcanacağını tartıştı

6 saat önce

Pazartesi günü ön bütçe gerçekleşmesi rakamlarını açıklayan maliye bakanlığının söz konusu fazlanın ekonomideki yavaşlamaya rağmen düşük seyreden faiz oranları sayesinde verildiğini belirtti

Alman milletvekilleri 13,5 milyar euroluk bütçe fazlasının nereye harcanacağını tartıştı, System.String[]

Almanya'da milletvekilleri 2019 bütçesinde verilen 13,5 milyar euronun nasıl harcanacağını tartışıyor.


Pazartesi günü ön bütçe gerçekleşmesi rakamlarını açıklayan maliye bakanlığının söz konusu fazlanın ekonomideki yavaşlamaya rağmen düşük seyreden faiz oranları sayesinde verildiğini belirtti.

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Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:56 
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