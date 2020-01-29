Alman milletvekilleri Trump'ın sözde barış planına tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman milletvekilleri Trump'ın sözde barış planına tepki gösterdi - Son Dakika

Alman milletvekilleri Trump'ın sözde barış planına tepki gösterdi

6 saat önce

Almanya Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Norbert Röttgen, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını geriye atılmış bir adım olarak nitelendirdi.

Alman milletvekilleri Trump'ın sözde barış planına tepki gösterdi, System.String[]

Almanya Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Norbert Röttgen, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını geriye atılmış bir adım olarak nitelendirdi.

Röttgen, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Trump'ın sözde planının uluslararası hukuka aykırı unsurlar içerdiğini ve Filistin toprakları üzerinde İsrail'in egemenliğini kabul etmenin uluslararası hukuk ile bağdaşmadığını belirtti.

Trump'ın önerisinin İsrail ile Filistinliler arasında barışa katkı sağlamayacağını vurgulayan Röttgen, "Bu ilerleme değil, geriye atılmış adımdır." dedi.


Planın tanıtım şeklini de eleştiren Röttgen, aynı gün hakkında çeşitli yolsuzluk suçlarıyla ilgili iddianamenin mahkemeye verildiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile tanıtıldığını anımsattı.


Planın oluşmasında Filistinlilerin dahil edilmediğini vurgulayan Röttgen, sözde planın Filistinlilerin dezavantajına ve Filistinlilere bir ültimatom olarak sunulduğunu aktardı.


Röttgen, planın, daha çok seçim kampanyalarının yapıldığı ve iç krizlerin yaşandığı İsrail ve ABD'ye hizmet ettiğinin altını çizdi.


Yeşiller Partisinin dış politika sözcüsü Omid Nouripour da yaptığı açıklamada, iki devletli çözüm olmadan Orta Doğu ihtilafında kalıcı çözüm olmayacağını belirtti.


İsrailliler ile Filistinliler arasında yapılacak doğrudan müzakerenin yerine hiçbir şeyin geçmeyeceğini ifade eden Nouripour, "Tek taraflı girişimler müzakere yolunu kapatıyor." diye konuştu.


Sol Parti Milletvekili Heike Haensel de sözde planın bir ilhak planı olduğunu ve Alman hükümeti tarafından desteklenmemesi gerektiğini ifade ederek, " Batı Şeria'da çok sayıda yerleşim yerinin tanınmasının önerilmesi ve Ürdün Vadisi'nde İsrail'in varlığı, uluslararası hukuka aykırı ve İsrail'in toprak gasbını meşrulaştırır." dedi.

Haensel, iki devletli çözüm için somut diplomatik adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı
Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı eksik çıktı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 02:21:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alman milletvekilleri Trump'ın sözde barış planına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]