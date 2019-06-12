Alman milli takımında şok

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Felipe Melo, Palmeiras ile sözleşmesini 2 yıl uzattı

Ülkesinde gündem oldu! Muslera'dan şok tepki: Ne yapıyorsun sıska

Altay Bayındır, Kosova'da yaşanan gerginliği anlattı: Hoş olmayan bir yaklaşım vardı