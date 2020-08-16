Alman mühendisliği: Bayern Münih - Son Dakika

Alman mühendisliği: Bayern Münih

Spor Arena / Ali VARLI | Barcelona'ya yüzyılın yenilgisini yaşatan Bayern Münih için 'dünyanın en iyi yönetilen spor kulübü' ifadesini kullanmak kesinlikle yanlış olmaz.

Alman mühendisliği: Bayern Münih, System.String[]

Spor Arena/ Ali VARLI | Barcelona'ya yüzyılın yenilgisini yaşatan Bayern Münih için 'dünyanın en iyi yönetilen spor kulübü' ifadesini kullanmak kesinlikle yanlış olmaz. 'En iyi çalış, en iyi ol, en iyi kal' felsefesiyle hareket eden kulüpte forma giyen tüm futbolcular sahaya sadece kazanma düşüncesiyle çıkıyor. Savunma ağırlıklı korkak futbol oynatan bir teknik direktörün Bayern'de tutunma şansı hiç yok. Nitekim geçtiğimiz kasım ayında Niko Kovac bu yüzden gönderildi ve yerine geçici olarak getirilen Hansi Flick 'hücum futbolunu' yeniden takıma yerleştirince tarihi başarılar peş peşe geldi.

FLICK, 4-4-2 VE 4-3-3 GiBi SAYILARA HiÇ TAKILMAZ

FLICK'in görev yaptığı süreçte Bayern'i yakından takip edenler için 8-2'lik Barcelona galibiyeti sürpriz olmadı zira takım daha önce de grupta Tottenham'ı 7-2, Kızılyıldız'ı 6-0, son 16 turunda da Chelsea'yi 3-0 ve 4-1 yenmişti. Flick başarıyı bireysel yeteneklerle değil, Trapattoni, Guardiola ve Löw gibi kolektif futbolla yakaladı. Oyunun her bölümünde etkin futbolu tercih ediyor. Hız, pas yoğunluğu ve rakip yarı sahada dripling onun sisteminin kilit kavramları. 4-4-2 ya da 4-3-3 gibi sayılarla anlatılan sistemlere hiç takılmıyor. Oyun felsefesinde vazgeçilmez olanlar; dörtlü defans ve ileride sabit bir forvet.

AGRESiF BASKI VE 'U' FORMUNDA PAS SiRKÜLASYONU

Kaleci hariç tüm futbolcularından hücuma katkı bekliyor, santrfor hariç tüm takımdan savunma istiyor. Her noktada pres yaptırıyor. Agresif baskıyla rakibi bunaltıyor. Flick'in oyun sisteminde en kilit isimler sol ve sağ bekler ile 6 numara pozisyonunda oynattığı futbolcu. Kanat oyunlarına önem verir. Onun için ortayı kalabalık tutar ki kanatlarda yer açılsın. Sağ ve sol beklerin sürekli öne çıkmasına imkan tanır (Barcelona maçında sol bek Davies'in getirip kale önünde sağ bek Kimmich'e gol attırması bunun en güzel örneği). 'U' formunda pas sirkülasyonu yaptırır.

ESKi FUTBOLCULARINI YETENEK AVCISI YAPTI

BAYERN Münih, Barcelona karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de yer alan futbolculara toplam 95 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kadrosunda öyle yetenekli gençler var ki, gelecek 10 yılı garanti altında... Barça karşısında harikalar yaratan alphonso Davies, Serge Gnabry, Joshua Kimmich ve Leon Goretzka'nın yanı sıra Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Tanguy Nianzou, Sarpreet Singh, Jann Fiete arp, Paul Will ve Dominique Cuisance bu isimler arasında. "Peki Bayern Münih bu oyuncuları nasıl buluyor?" sorusunun cevabına gelince... Bayern eski yabancı futbolcularından yararlanmayı çok iyi yapıyor. Daha önce formasını giyip ülkelerine dönen lejyonerlerle bağını koparmıyor. Onları, ülkelerinde genç futbolu bakmaları için görevlendiriyor. Hepsi kendi ülkesindeki gençleri tarıyor ve Bayern'e bildiriyor. Kulüpte yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunanlar transfer ediliyor. Yukarıdaki oyuncular hep bu yöntemle transfer edildi.

Bayern Münih, Barcelona, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 08:17

Son Dakika Spor Alman mühendisliği: Bayern Münih - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti Milli futbolcu Kaan Ayhan, Sassuolo'ya transfer oldu Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı Bernard Mensah, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanacak Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi Yunan ekibi Olympiakos Garry Rodrigues'e talip oldu Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı Demir Grup Sivasspor, Max Gradel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti         
10:01
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı         
09:49
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu         
09:40
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü         
09:16
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti         
05:47
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti         
00:54
Bakan Soylu, Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu         
00:18
Son Dakika: Lyon, Manchester City'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi Son Dakika: Lyon, Manchester City'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi         
23:52
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil         
23:48
Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış         
23:31
Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı         
22:48
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun         
22:25
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu         
20:26
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi         
20:17
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı         
19:12
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız         
18:54
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı         
18:15
2 gündür kayıp olarak aranan adamı, arkadaşı 10 bin lira için öldürmüş 2 gündür kayıp olarak aranan adamı, arkadaşı 10 bin lira için öldürmüş         
17:10
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi         
15:49
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu         
15:36
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı         
15:17
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi         
15:13
Çinli Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı         
14:57
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş         
13:01
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin         
12:43
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler         
11:29
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı         
11:27
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?         
10:13
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı         
10:09
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler 4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler         
10:06
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2020 14:33:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alman mühendisliği: Bayern Münih - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei