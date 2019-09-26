Son Dakika Haberleri: Alman müsteşardan Türk iş adamlarına ziyaret
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Alman müsteşardan Türk iş adamlarına ziyaret

1 saat önce

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke, MÜSİAD Berlin üyelerine ait iş yerlerini ziyaret ederek Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Alman müsteşardan Türk iş adamlarına ziyaret, System.String[]

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke, MÜSİAD Berlin üyelerine ait iş yerlerini ziyaret ederek Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

İlk olarak MÜSİAD Berlin Şubesi Başkanı Fikret Doğan'a ait iş yerini ziyaret eden Wittke, Almanya'daki Türk iş adamlarının durumunu ve ülkede Türklerin geçmişten bugüne iş hayatındaki yerini överek, Türk iş adamlarının ekonomiye olan katkısının önemini vurguladı.

Wittke, ayrıca mesleki eğitiminin önemini vurgulayarak iş yerlerinde eğitim yeri açan iş adamlarını tebrik etti.

Fikret Doğan da Türk-Alman ilişkilerinde iş adamlarının ve özellikle MÜSİAD'ın oynadığı role değindi.

Doğan, ayrıca Türk iş adamlarının sanayi ve ticaret odalarında ve kamu kurumlarında yeterince temsil edilemediğini belirterek bu konuda bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Oliver Wittke, daha sonra MÜSİAD üyeleri Tarkan Şahin ve Sezayi Akan'a ait iş yerlerini de ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Almanya, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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