Alman müzik grubu "Symphonie-Orchester Berlin", soprano Prohaska'ya eşlik etti

Bu sezon 75. yılını kutlayan, Almanya'nın önde gelen senfonik topluluklarından Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ile Anna Prohaska Ankaralı sanatseverlerle buluştu.
Konser, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara Ana Salon'da izleyicilerin beğenisine sunuldu.
ECHO Klassik Ödüllü soprano Anna Prohaska, konserde Mozart'ın Titus'un Merhameti, Haydn'ın Issız Ada ve Berenice operalarından en sevilen aryaları seslendirdi.
Prohaska'ya, şef Giovanni Antonini yönetimindeki Deutsches Symphonie-Orchester Berlin eşlik etti.
Başkentlilerin ilgi gösterdiği konserde, sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı. Soprano Prohaska ile Şef Antonini defalarca bis yaptı.
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