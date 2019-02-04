Son Dakika Haberleri: Alman Müzisyen, Yeni Albümünü Sega Mega Drive Kasetinde Yayınlayacak

Alman Müzisyen, Yeni Albümünü Sega Mega Drive Kasetinde Yayınlayacak

2 saat önce

Alman müzisyen DJ Remute, yeni albümünü Sega Mega Drive kasetiyle yayınlamaya karar verdi.

Alman Müzisyen, Yeni Albümünü Sega Mega Drive Kasetinde Yayınlayacak, System.String[]
Müzik yayıncılığının, çevrimiçi müziklerin dünyayı ele geçirdiği günümüzde nostaljiye, retro şeylere ayrı bir ilgi var. Bu anlamda en net örnek ise plakların yeniden meşhur olması.

Alman tekno müzisyeni Dj Reumte, bundan çok daha farklı bir mecra seçti. Dj Remute, yeni albümünü Sega Mega Drive kasedi olarak yayınlayacak. 'Technoptimistic' adındaki bu albüm, mart ayında çıkacak.




Remute yaptığı açıklamada, kasetteki müziğin kayıtlı olmadığını, Sega Mega Drive konsolundaki ses çipini kullanan özel bir program kullanıldığını söyledi.

"Kartuşu konsola her taktığınızda müzik, gerçek zamanlı olarak yaratılacak." diyen Remute, "bu dünyanın ilk tak ve oynat tekno albümü! Kartuş (aslında özel yapım, sadece 4MB'lık flash çip!) demoscence'den bazı efsanevi geliştiricilerin programladığı bir kişisel müzik çalar içeriyor." ifadesini kullanıyor.

Müzisyene göre Technoptimistic, neredeyse tamamen elektronik bir albüm. Albümdeki müzik, konsola elektrik gelmesiyle beraber eş zamanlı olarak oluşturuluyor.



Sanatçı daha önce de Limited adlı bir albümünü diskette yayınlamıştı. 2017 yılında çıkan o albüm de epey dikkat çekmişti.




Albümün çıkış tarihi olarak ise 22 Mart tarihine işaret ediliyor. DJ Remute'un bir sonraki albümünü 'neye' kaydedeceği ise merak konusu.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:45 

Teknoloji
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