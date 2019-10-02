Alman Natalie Müslüman olup, Neyla Nadide ismini aldı

Mersin'in Erdemli ilçesine gezmek için gelen Alman öğrenci Natalie Nametso Ehrmann, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olup, Neyla Nadide ismini aldı.



Almanya'da üniversite öğrencisi olan ve gezmek için Erdemli'ye gelen Natalie Nametso Ehrmann, Müslümanların dinlerine olan bağlılıkları ve yardımlaşma duygularının dikkatini çektiğini belirtti. En çok da ezan sesinden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiğini söyleyen Ehrmann, kararının ardından Erdemli İlçe Müftülüğüne Müslüman olmak için müracaatta bulunduğunu anlattı.



İlçe müftülüğünde ise ihtida merasimi gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde Natalie Nametso Ehrmann, Neyla Nadide ismini aldı. İlçe Müftüsü Dr. Hayri Erenay, Neyla Nadide'ye İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler verdi. Neyla Nadide şahitlerin huzurunda Kelime-i Şahadet getirdi ve Müslüman oldu.



Burada kısa bir konuşma yapan Erdemli İlçe Müftüsü Dr. Hayri Erenay, "Hak din ve Allah katında tek din İslam'dır. İslam pazarlıksız, beklentisiz sevgidir. Neyla Nadide kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin dinimizi seveceğinden eminim. Bu merasimde Müslümanlığı kendi hür iradesiyle tercih eden kardeşimize Müslüman olduğuna dair ikrarlarını yazılı belge ile onaylayıp veriyoruz" dedi.



Merasim sonrasında İlçe Müftüsü Dr. Erenay, Neyla Nadide'ye ihtida belgesini takdim etti. - MERSİN