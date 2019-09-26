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Alman öğrenciler Torbalı'da staj görüyor

57 dakika önce

Almanya Bochum kentindeki Louis-Baare-Berufskolleg Ticaret Meslek Yüksek okulunda eğitim gören 13 meslek yüksekokulu öğrencisi, staj için Torbalı'ya geldi.

Alman öğrenciler Torbalı'da staj görüyor, System.String[]

Almanya Bochum kentindeki Louis-Baare-Berufskolleg Ticaret Meslek Yüksek okulunda eğitim gören 13 meslek yüksekokulu öğrencisi, staj için Torbalı'ya geldi. Stajyer öğrencilerin, Torbalı Ticaret Odası (TTO) ve ilçe ekonomisinin işleyişi ile ilgili bilgiler alacağı öğrenildi.


İzmir'in ticaret alanında öne çıkan ilçesi Torbalı, son yıllarda ülke ekonomisine sunduğu katkı ile ulusal ve uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekiyor. Geçmiş yıllarda değişim programları aracılığı ile Almanya'dan öğrenciler ilçe, yeni öğrencileri ağırlamaya başladı. Bu kapsamda, Bochum kentindeki Louis-Baare-Berufskolleg Ticaret Meslek Yüksek okulunda eğitim gören 13 meslek yüksekokulu öğrencisi staj için kente geldi. Öğrencilerin, 3 afta boyunca Torbalı Ticaret Odası (TTO)'nda staj yapacağı belirtildi. Stajyer öğrencilerin, kaldıkları bu süre zarfında hem Türk kültürünü daha yakından tanıma imkanı bulacağı hem de mesleki eğitim ve sektörel bazda uygulamalar ile ilgili tecrübe edinecekleri ifade edildi.


TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, ekonomik gelişim adına Torbalı'nın 'staj görülme' noktası haline gelmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Öğrenciler ile tek tek tanışıp bilgi alan Olgun, "Türkiye genç nüfus açısından Almanya'dan daha şanslı bir durumdadır. Türkiye nüfusunun yarısı 30 yaşın altında. Bu genç nüfusu yetiştirebilir ve katma değer üreten markalar ortaya çıkarırsak inanıyorum ki Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en dinamik ülkelerinden biri haline geliriz. Ülke ekonomisine, 1 milyar dolar ihracatı aşıp, 60 binin üzerinde çalışana ev sahipliği yaparak üretim, vergi ve istihdam alanında büyük katkı sunan TTO olarak,, Alman gençlerimizi konuk etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bölge ekonomisinin kalbi olan yeni binamızda, deneyimli personellerimiz ve kurum binasının tüm imkanları ile tüm bölgeye hitap eden TTO, Alman öğrencilere de büyük tecrübe olacaktır. Birçok farklı sektörden onlarca büyük işletmeye ev sahipliği yapan ilçemiz, Alman öğrencilerin kendi alanlarında tecrübe sahibi olabileceği en isabetli bölgelerin başında geliyor. Genç ve enerjik kadromuzla 3 hafta boyunca öğrenci kardeşlerimizi evlerinde gibi hissettirecek, aynı anda mesleki ve kültürel alanda birçok tecrübe elde etmelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu. - İZMİR

Almanya, Torbalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:31 Kaynak: İHA
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