Alman Ordusu 80 Bin Personeli Nasıl Bulacak?

ÜLKEDE 2011'de alınan kararla askere gitme zorunluluğu kaldırıldı.

ÜLKEDE 2011'de alınan kararla askere gitme zorunluluğu kaldırıldı. Ordudaki asker sayısı da 180 bin ile sınırlandırıldı. Alman ordusunda her yıl orduya gönüllü olarak katılacak 80 bin gence ihtiyaç duyuluyor. Ancak ordunun 2020 yılında bu rakamı bulması çok zor görünüyor. 80 bin kişi, 760 bin genç arasından seçilecek. Orduya alınacaklarda aranan şartlar arasında Alman vatandaşı olmak ve askerliğe uygun vücut özelliklerine sahip olmak da var.



80 BİN KİŞİYİ BULMAK ZOR



Yapılan araştırmaya göre, 2020'de potansiyel asker olarak görülen 760 bin gençten 90 bini Alman vatandaşı değil, 27 binin vücut özellikleri askerlik yapmaya elverişli değil. 255 binin de militarizme karşı olduğu göz önünde tutulduğunda, ordunun sadece 388 bin genç arasından 80 bin kişiyi seçmesi gerekecek. Ancak bu sayıdan kaç kişinin orduya katılmak isteyebileceğini kestirmek zor.



Günümüzde bile orduda 25 bin asker ve personel açığı bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu açığın önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi bekleniyor. Orduda en çok ihtiyaç duyulan alanlar ise bilgisayar uzmanı, doktor ve kurtarma ekiplerinde görev yapacak gençler.

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