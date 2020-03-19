Alman ordusu koronayla mücadeleye hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman ordusu koronayla mücadeleye hazır - Son Dakika

Alman ordusu koronayla mücadeleye hazır

6 saat önce

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Alman Ordusu'nun korona virüs ile mücadele etmek için hazır olduğunu açıkladı.

Alman ordusu koronayla mücadeleye hazır, System.String[]

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Alman Ordusu'nun korona virüs ile mücadele etmek için hazır olduğunu açıkladı.


Almanya Savunma Bakanı ve aynı zamanda Hristiyan Demokrat Parti CDU Başkanı Karrenbauer, "Hepimiz virüsle mücadelenin uzun soluklu bir mücadele olduğunu kabul etmeliyiz. Virüsün yayılmasını engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi. Alman Bakan, Alman ordusunda bulunan yaklaşık 3 bin doktorun sivil hastanelere öncelikle tıbbi ekipman tedariği konusunda destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.


Alman ordusunda 180 bin aktif asker ve 75 bin yedek asker bulunduğunu belirten Karrenbauer, korona virüsün ortaya çıkmasının ardından gönüllü olarak Alman ordusuna kayıt yaptıranların sayısının 2 bin 336 olduğunu söyledi. Karrenbauer, Yedek Askerler Derneği'nin 115 bin üyesi olduğunu korona virüsüyle mücadele konusunda yardım edebilmeleri için 28 bin kişiye bilgi gönderildiğini ihtiyaç durumunda bu kişilerinde göreve hazır olduklarını belirtti.


Almanya'da şu ana kadar toplam korona virüsü vakası 13 bin 632'ye, korona virüsüne bağlı ölümler ise 36 kişiye ulaştı. - BERLİN

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:30 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:20
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı         
19:32
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var         
17:00
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu         
17:00
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı         
16:32
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü         
16:18
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın         
11:30
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı         
23:08
Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu         
15:12
İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti         
13:58
Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 01:49:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alman ordusu koronayla mücadeleye hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]