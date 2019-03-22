Alman Ordusu'nun Afganistan'daki Görev Süresi Uzatıldı
1 saat önce
Alman Federal Meclisi, Afganistan'da bulunan Alman askerlerinin görev süresinin uzatılmasına onay verdi.
Alman Federal Meclisi, Afganistan
'da bulunan Alman askerlerinin görev süresinin uzatılmasına onay verdi.
Alman Federal Meclisi, Afganistan'da bulunan Alman askerlerinin görev süresinin 31 Mart 2020'ye kadar uzatılmasını onayladı. Karar, Alman Ordusu'nun Afgan güvenlik güçlerine destek ve eğitim sağlayan NATO'nun Kararlı Destek Misyonu'nun bir parçası olarak ülkede bin 300 askeri konuşlandırmasına onay veriyor. Alman Ordusu'nun Afganistan'da konuşlandırılmaya devam edilmesini isteyen Alman Sosyal Demokrat (SPD) Milletvekili
Fritz Felgentreu, ABD
'nin erken ayrılması durumunda, Alman Ordusu'nun da ayrılmasının bekleneceği konusunda uyardı. SPD'li vekil, Alman Ordusu'nun Afganistan'daki varlığının özellikle çocuk ölümlerinin önlenmesinde etkili olduğuna vurgu yaptı. - BERLİN
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:02 Kaynak: İHA
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