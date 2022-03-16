Alman ordusunda aşırı sağ vakalarında artış - Son Dakika
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Alman ordusunda aşırı sağ vakalarında artış

16.03.2022 13:46
Alman ordusunda aşırı sağ vakalarında artış

Alman ordusunda 2021'de, bir önceki yıla göre aşırı sağ vakalarının arttığı bildirildi.

Alman ordusunda 2021'de, bir önceki yıla göre aşırı sağ vakalarının arttığı bildirildi.

Alman Parlamentosunun Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl tarafından meclise sunulan 2021 yılı değerlendirme raporuna göre, orduda aşırı sağ vaka sayıları geçen yıl, bir önceki yıla göre 112 artarak 589'a yükseldi.

Kendini imparatorluk vatandaşı gören radikal personel sayısının 31'den 38'e, aşırı sol vakaların da 8'den 13'e yükseldiği kaydedilen raporda, "Demokrasimize karşı çıkan birinin birliklerde yeri yoktur ve orayı bir an önce terk etmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda ayrıca ordunun yurt dışı operasyonlarındaki eksiklikler ve maddi açıklar "endişe verici" olarak nitelendirilerek, "Bazı durumlarda, büyük ölçekli ekipmanın operasyonel hazırlığı yüzde 50'nin biraz altında. Koruyucu yelekler veya kışlık ceketler gibi günlük ekipmanlar bazen sadece operasyon alanına gönderiliyor." ifadelerine yer verildi.

2020 yılı raporunda orduda aşırı sağ vakaları 477, 2019'da da ise 363 olarak tespit edilmişti.

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Alman, Ordu, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman ordusunda aşırı sağ vakalarında artış - Son Dakika


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