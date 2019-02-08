Alman Ordusunda Aşırı Sağcı Temizliği

ASKERİ istihbaratın raporunda, yedi subay ve askerden dördünün aşırı sağcı, üçünün de radikal dinci olduğu bilgisi yer aldı.

ASKERİ istihbaratın raporunda, yedi subay ve askerden dördünün aşırı sağcı, üçünün de radikal dinci olduğu bilgisi yer aldı. Atılan subaylar arasında aşrı sağcı örgüt 'İmparatorluk Vatandaşı' üyesi bir yarbayın da bulunduğu belirtiliyor. Yarbayın, ordunun özel birliklerinde görevli olduğu öğrenildi. Yarbayın üniforması üzerinden çıkartılırken orduyla ilişkisi de kesildi. Alman ordusunda 2017'de ise 370 kişi aşırı fikirleri nedeniyle disiplin soruşturmasına tabi tutulmuştu. 2017'de 36 olan 'İmparatorluk Vatandaşı' adlı örgüte sempati duyanların sayısı, 2018'de 20'ye geriledi. Aşırı solcu fikirlere sahip şüpheli sayısı da bir önceki yıl 12'yken geçen yıl bu sayı 2'ye düştü.

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