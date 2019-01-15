Son Dakika Haberleri: Alman Ordusunda Casuslukla Suçlanan Kişi Gözaltına Alındı

Alman Ordusunda Casuslukla Suçlanan Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Alman Ordusunda dil uzmanı ve danışman olarak çalışan Afgan ve Alman vatandaşı bir personelin İran için casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Alman Ordusunda Casuslukla Suçlanan Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Alman Ordusunda dil uzmanı ve danışman olarak çalışan Afgan ve Alman vatandaşı bir personelin İran için casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.


Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Rheinland bölgesinde gözaltına alınan 50 yaşındaki Abdulhamit Hamit S.'nin yabancı bir istihbarat servisi için çalıştığından şüphelenildiği belirtildi.

Şüphelinin, Alman ordusunda dil uzmanı ve danışman olarak çalıştığı ve bu görevde elde ettiği bilgileri İran istihbarat servisine ilettiği öne sürüldü.

Açıklamada, zanlının bugün tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı aktarıldı.

Spiegel dergisinin haberine göre, şüphelinin bazı hassas bilgilere erişiminin olduğu ve birkaç yıldır İran istihbaratı için çalıştığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:28 Kaynak: AA

İran, Güncel
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