Son Dakika Haberleri: Alman Ordusunda İran Casusu İddiası

Alman Ordusunda İran Casusu İddiası

1 saat önce

FEDERAL Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Rheinland bölgesinde gözaltına alınan 50 yaşındaki Abdulhamit Hamit S.'nin yabancı bir istihbarat servisi için çalıştığından şüphelenildiği belirtildi.

Alman Ordusunda İran Casusu İddiası, System.String[]
FEDERAL Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Rheinland bölgesinde gözaltına alınan 50 yaşındaki Abdulhamit Hamit S.'nin yabancı bir istihbarat servisi için çalıştığından şüphelenildiği belirtildi. Şüphelinin, Alman ordusunda dil uzmanı ve danışman olarak çalıştığı ve bu görevde elde ettiği bilgileri İran istihbarat servisine ilettiği öne sürüldü. Açıklamada, zanlının bugün tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı aktarıldı. Spiegel dergisinin haberine göre, şüphelinin bazı hassas bilgilere erişiminin olduğu ve birkaç yıldır İran istihbaratı için çalıştığı ifade edildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:59 

Başsavcı, İran, Güncel
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