Alman ordusundaki Afgan tercümana İran için casusluk suçlaması

Alman ordusu için Afganca çevirmenlik yapan bir kişi ve eşi ihanet suçlaması ile hakim karşısına çıkıyor.



Ülkenin batısındaki Koblenz şehrinde görülen dava dökümanlarına göre Abdul S, İran lehine casusluk yaparak ağır vatana ihanet suçu işlemek ve 18 ayrı vakada devlet sırlarını ihlal etmekle itham ediliyor.