Alman ordusundaki Afgan tercümana İran için casusluk suçlaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Alman ordusundaki Afgan tercümana İran için casusluk suçlaması - Son Dakika Dünya

Alman ordusundaki Afgan tercümana İran için casusluk suçlaması

6 saat önce

Alman ordusu için Afganca çevirmenlik yapan bir kişi ve eşi ihanet suçlaması ile hakim karşısına çıkıyor

Alman ordusundaki Afgan tercümana İran için casusluk suçlaması, System.String[]

Alman ordusu için Afganca çevirmenlik yapan bir kişi ve eşi ihanet suçlaması ile hakim karşısına çıkıyor.


Ülkenin batısındaki Koblenz şehrinde görülen dava dökümanlarına göre Abdul S, İran lehine casusluk yaparak ağır vatana ihanet suçu işlemek ve 18 ayrı vakada devlet sırlarını ihlal etmekle itham ediliyor.

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İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:17 
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