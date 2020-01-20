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Alman ordusundaki Afgan tercümana İran için casusluk suçlaması
6 saat önce
Alman ordusu için Afganca çevirmenlik yapan bir kişi ve eşi ihanet suçlaması ile hakim karşısına çıkıyor
Alman ordusu için Afganca çevirmenlik yapan bir kişi ve eşi ihanet suçlaması ile hakim karşısına çıkıyor.
Ülkenin batısındaki Koblenz şehrinde görülen dava dökümanlarına göre Abdul S, İran lehine casusluk yaparak ağır vatana ihanet suçu işlemek ve 18 ayrı vakada devlet sırlarını ihlal etmekle itham ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:17
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