Alman Ordusunun 193 Helikopterinden 149'u Arızalı

BILD Gazetesi'nin genelkurmay tarafından hazırlanan ve gizli olarak değerlendirilen raporuna dayandırarak yaptığı habere göre, 2018 yılında personel taşıyan orta büyüklükteki 71 adet helikopterin sadece 16'sı sağlam. Diğer helikopterlerin ise arızalı olduğu belirildi.

BILD Gazetesi'nin genelkurmay tarafından hazırlanan ve gizli olarak değerlendirilen raporuna dayandırarak yaptığı habere göre, 2018 yılında personel taşıyan orta büyüklükteki 71 adet helikopterin sadece 16'sı sağlam. Diğer helikopterlerin ise arızalı olduğu belirildi. Personel taşıyan küçük boy 71 adet helikopterden ise 17'si uçuşa hazır.



SADECE 11'İ UÇUŞA HAZIR



Haberde yer alan bilgiye göre diğer helikopterler sık sık arızalanırken 'Tiger' adı verilen saldırı helikopterinin de arızalı olduğu raporda yer aldı. Buna göre 51 saldırı helikopterden 11'i her an uçuş için hazır olurken, diğerlerinin değişik arızalarının olduğu raporda belirtildi.

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