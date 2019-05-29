Alman Orta Sınıfı Çin'e güveniyor

Dünyanın en güçlü insanlarına ilişkin şakalar yapılır. Ren Zhengfei bundan pek de etkilenmeyecektir; zira kurduğu teknoloji devi Huawei, içinde bulunulan ticaret savaşı ortamında bir süredir Amerika'nın bir numaralı hasmı ilan edilmiş durumda.

Buna karşılık Çinliler de Başkan Donald Trump'un tweetlerini gülünç buluyorlar. Almanlar bu konuda pek ağızlarını açmıyorlar; ancak yeni bir anket araştırması, Alman ekonomisinin Trump yönetimindeki Amerika'nın inanılırlığına karşı güveninin daha önce görülmemiş biçimde eridiğini gösteriyor. Almanlar bu ülkeye, Çin'den daha az güveniyor.

Kuşkusuz ki, Alman şirketleri dünyanın en büyük ekonomisini bir günde gözden çıkaracak değiller. Ama Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda uzun vadeli yatırımların etkileneceği de açık bir gerçek.

Yapılan şakalara hala gülenler var, ama ticaret savaşı sürerse kimsede gülecek hal kalmayabilir.