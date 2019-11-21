Son Dakika Haberleri: Alman otomobil üreticilerine 100 milyon avroluk çelik karteli cezası
Son Dakika Güncel Alman otomobil üreticilerine 100 milyon avroluk çelik karteli cezası - Son Dakika

Alman otomobil üreticilerine 100 milyon avroluk çelik karteli cezası

6 saat önce

Almanya Rekabet Kurumu Federal Kartel Dairesi, çelik satın almak için kartel oluşturdukları gerekçesiyle BMW, Daimler ve Volkswagen'e toplamda 100 milyon avro para cezası verildiğini açıkladı.

Alman otomobil üreticilerine 100 milyon avroluk çelik karteli cezası, System.String[]

Almanya Rekabet Kurumu Federal Kartel Dairesi, çelik satın almak için kartel oluşturdukları gerekçesiyle BMW, Daimler ve Volkswagen'e toplamda 100 milyon avro para cezası verildiğini açıkladı.

Federal Kartel Dairesi (The Bundeskartellamt), tarafından yapılan açıklamada, Alman otomobil üreticilerinin 2004-2013'te çelik satın alımlarıyla bağlantılı yasadışı eylemlerinden dolayı 100 milyon avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, BMW, Daimler ve Volkswagen'in çelik tedarikçilerden çelik alımları için ödedikleri fiyatları kanunsuz olarak koordine ettikleri belirtilerek bu vesileyle oluşturulan fiyatların en az 2016 yılına kadar ödendiği kaydedildi.

Otomobil üreticilerin para cezasını kabul ettiklerinin belirtildiği açıklamada, çelik satış fiyatının otomobilin son değerinin yüzde 1'den azına denk geldiğine vurgu yapıldı.

Söz konusu para cezası için, BMW'nin 28 milyon avro, Daimler'in ise 23,5 milyon avro ödeyeceği şirketler tarafından açıklandı.

Volkswagen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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BMW, Daimler ve Volkswagen'e 100 milyon euroluk çelik karteli cezası
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