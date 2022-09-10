Bmw, Avrupa ve Çin'de Batarya Fabrikaları Kurmak İçin Catl ve Eve ile İşbirliği Yapıyor - Son Dakika
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Bmw, Avrupa ve Çin'de Batarya Fabrikaları Kurmak İçin Catl ve Eve ile İşbirliği Yapıyor

10.09.2022 14:22
Bmw, Avrupa ve Çin'de Batarya Fabrikaları Kurmak İçin Catl ve Eve ile İşbirliği Yapıyor

Alman otomobil üreticisi BMW Cuma günü yaptığı açıklamada, yeni nesil daha güçlü elektrikli otomobil bataryaları üretmek için Çinli ortakları Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi (CATL) ve EVE Energy ile dört giga fabrika kuracağını bildirdi.

Alman otomobil üreticisi BMW Cuma günü yaptığı açıklamada, yeni nesil daha güçlü elektrikli otomobil bataryaları üretmek için Çinli ortakları Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi (CATL) ve EVE Energy ile dört giga fabrika kuracağını bildirdi.

Çin'in batarya üreticileri CATL ve EVE, Avrupa'da ve Çin'de kurulacak ikişer fabrikanın inşasında yer alacak. Ayrıca Kuzey Amerika'da iki fabrika daha kurulması planlanıyor. BMW'ye göre, altı giga fabrikanın tamamı 20 gigavat saate varan üretim kapasitesine sahip olacak.

Yeni fabrikalarda üretilen bataryalar, yüzde 20 daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olacak ve bu da daha hızlı şarja ve yüzde 30 daha fazla sürüş menziline olanak sağlayacak.

BMW AG yönetim kurulu üyesi Frank Weber, "Lityum iyon hücrelerimizin yeni geliştirilen altıncı nesli, teknolojide büyük bir sıçrama yaratacak" dedi.

BMW'ye göre, yeni batarya hücresi, selefine kıyasla yüksek voltajlı depolama maliyetini yüzde 50'ye kadar azaltacak. Alman lüks otomobil üreticisi, "tamamen elektrikli modellerin üretim maliyetlerini en gelişmiş yanmalı motor teknolojisine sahip araçlarla aynı düzeye indirmeye" çalışıyor.

Yeni nesil bataryalar yalnızca daha güçlü ve daha ucuz değil, aynı zamanda daha çevre dostu olacak şekilde tasarlandı. Hücre üretimindeki karbondioksit (CO2) emisyonları yüzde 60'a kadar azaltılacak.

Bu amaçla, tüm proje ortakları üretimde yeşil elektrik kullanırken, gerekli lityum, kobalt ve nikel ise kısmen geri dönüştürülecek.

BMW, "Hammaddelerin yeniden kullanımının, gelecekteki e-mobilite için başarı faktörlerinden biri olacağını" kaydetti. Uzun vadede bu otomobil üreticisi, elektrikli otomobilleri için tamamen geri dönüştürülebilir bataryalar kullanmak istiyor. 2025 yılına kadar şirket, iki milyondan fazla tamamen elektrikli BMW aracı satmış olacağını tahmin ediyor.

Denetim ve danışmanlık hizmetleri şirketi PwC Strategy&'e (Almanya) göre, 2030'da dünya çapında satılan neredeyse her iki otomobilden biri bataryalı elektrikli araç (BEV) olacak ve toplam sayı 42 milyon adeti bulacak.

Şirkete göre Çin, 19 milyon BEV ile lider pazar olmaya devam edecek. Çin'i 12 milyon BEV ile Avrupa Birliği (AB) izleyecek.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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