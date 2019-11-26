Son Dakika Haberleri: Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika Güncel Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika

Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

6 saat önce

Alman otomobil şirketi Audi, maliyeti azaltmak amacıyla 2025 yılına kadar 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak, System.String[]

Alman otomobil şirketi Audi, maliyeti azaltmak amacıyla 2025 yılına kadar 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in bünyesinde bulunan Audi, maliyet tasarrufu sağlamak amacıyla 2025 yılına kadar yaklaşık 9 bin 500 işçinin işten çıkarılmasını öngören büyük bir yapılandırma planı yaptığını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 6 milyar euro tasarruf, yüzde 9 ila yüzde 11'lik stratejik kar marjı koridorunu güvence altına alacak. Elektrifikasyon ve dijitalleşme gibi geleceğe yönelik projelere yatırım yapacak" ifadelerini kullandı. Otomobil devinin, maliyet tasarrufunu 2029 yılına kadar hayata geçireceği bildirildi.

(İHA)

Volkswagen, Audi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:55 Kaynak: İHA
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Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
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