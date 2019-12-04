Alman otomotiv işçilerini zor dönem bekliyor

Alman Otomobilciler Birliği (VDA), küresel otomobil satışlarının bu yıl yüzde 5 düşmesinin ve kemer sıkma politikalarıyla gelecek yıl daha fazla çalışanın işten çıkarılmasının beklediğini bildirdi.

VDA'dan yapılan açıklamada, bu yıl küresel olarak 80,1 milyon otomobilin satılmasının beklendiği, bunun da bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 veya 4,1 milyon daha az otomobil satışı anlamına geldiği belirtildi.

2019'da satışlarda yaşanacak düşüşün 10 yıl önceki küresel mali krizinden bu yana en hızlı düşüş olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, sektörde yaşanan krizin şirketleri daha fazla tasarruf tedbirine yönelttiği ve 2020'de daha fazla işçi çıkarmaya neden olacağı vurgulandı.

VDA Başkanı Bernhard Mattes, konuya ilişkin değerlendirmesinde şirketlerin üretim kapasite kullanımlarının düştüğünü belirterek,"Geçici iş sözleşmeleri yenilenmiyor, devlet yardımı ile kısa süreli istihdam artıyor." ifadesini kullandı.

Fabrikalarda tam zamanlı personel sayısının daha da düşebileceğini işaret eden Mattes, "2019 yılı için zaten istihdamda bir düşüş bekliyoruz. Bu eğilim 2020'de daha da kötüleşecek" yorumunu yaptı.

Son dönemde kapsamlı bir teknolojik dönüşüm içinde olan otomotiv sektöründe iş pozisyonlarının iptal edilmesi dikkati çekiyor.

İçten yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçildiğinin altını çizen uzmanlar, elektrikli motorların petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulundurduğu için daha az işçiye ihtiyaç duyulduğu fikrinde birleşiyor.

Almanya'da Volkswagen Grubu'na bağlı otomotiv üreticisi Audi, 27 Kasım'da kemer sıkma politikası çerçevesinde ülkedeki fabrikalarda 2025'e kadar 9 bin 500 iş biriminin iptal edileceğini açıklamıştı.

Alman otomobil şirketleri elektrik hareketlilik ve dijitalleşmeye 75 milyar avro yatırım planlarken, 2023'e kadar 150 farklı elektrikli otomobil üretmeyi de hedefliyor.