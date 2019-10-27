Son Dakika Haberleri: Alman otomotiv lobisinin başına eski Dışişleri Bakanı Gabriel geçiyor
Son Dakika Dünya Alman otomotiv lobisinin başına eski Dışişleri Bakanı Gabriel geçiyor

Alman otomotiv lobisinin başına eski Dışişleri Bakanı Gabriel geçiyor

24 dakika önce

Almannya’nın otomotiv endüstrinin başına eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in geçeceği bildirildi. Volkswagen genel merkezinin bulunduğu şehirden güçlü bir siyasetçinin otomotiv lobisinin başına geçmesi önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Alman otomotiv lobisinin başına eski Dışişleri Bakanı Gabriel geçiyor, System.String[]

Almanya'nın otomotiv endüstrinin başına eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in geçeceği bildirildi. Volkswagen genel merkezinin bulunduğu şehirden güçlü bir siyasetçinin otomotiv lobisinin başına geçmesi önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.


Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği'nin (VDA) başına eski Dışişleri Bakanı Gabriel geçecek. Gazete adınının açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde Sosyal Demokrat Gabriel'in VDA başkanlığı için en güçlü aday olduğunu yazdı. VDA, Alman otomobil üreticilerinin lobi örgütlenmesi olarak biliniyor.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Sigmar Gabriel, Volkswagen, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:34 
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