Alman otomotiv sektörü zor günlere hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman otomotiv sektörü zor günlere hazırlanıyor - Son Dakika

Alman otomotiv sektörü zor günlere hazırlanıyor

6 saat önce

Alman otomotiv sektörünün gelecek aylarda önemli zorluklarla karşı karşıya kalacağı ve sektörün bu zorluklara hazırlandığı belirtildi.

Alman otomotiv sektörü zor günlere hazırlanıyor, System.String[]

Alman otomotiv sektörünün gelecek aylarda önemli zorluklarla karşı karşıya kalacağı ve sektörün bu zorluklara hazırlandığı belirtildi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, Alman otomotiv sektörünün talep endeksi ocak ayında eksi 2,1 iken, şubat ayında 9,7 puan azalarak eksi 11,8 puana geriledi.

Ifo'nun anketine göre, sektörün ihracat beklentileri eksi 5,2'den eksi 15,4 puana geriledi.

Ankete göre, Almanya'nın otomotiv sektörünün personel planlama endeksi eksi 31,9 puandan eksi 41,8 puana düşerken, gelecek aylara ilişkin iş beklentileri eksi 26,3 puandan eksi 18,9 puana yükseldi. Sektörün mevcut durumla ilgili değerlendirmeler geçen ay gördüğü 13,2 puandan 7,5 puana geriledi.

Ifo'nun anketine yönelik açıklamasında, "Almanya'nın otomotiv endüstrisi önümüzdeki birkaç ay içinde kendini daha zor zamanlara hazırlıyor" ifadesine yer verildi.

Son aylarda, koronavirüsün tedarik zincirlerini olumsuz etkilemesi ve içten yanmalı motorlardan elektrikli otomobillere dönüşüm yaşanması nedeniyle uluslararası otomobil endüstrisi için özellikle zor bir zamandan geçerken, Alman otomotiv endüstrisi uluslararası rakiplerine göre, dizel skandalı sonrası elektrikli otomobiller geliştirme ihtiyacı gibi ek zorluklarla karşı karşıya olması da dikkati çekiyor.

Dünyanın en yüksek cari fazla veren ülkesi olan Almanya, 2018'de yaklaşık 230 milyar avroluk otomobil ve parçaları ihraç etti.

Almanya, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:56 Kaynak: AA
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