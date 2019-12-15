Alman otomotiv sektöründe durgunluk - Son Dakika
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Alman otomotiv sektöründe durgunluk

7 saat önce

Almanya'da üretilen otomobil sayısında son 22 yılın en düşük seviyesine inildi.

Alman otomotiv sektöründe durgunluk, System.String[]

Almanya'da üretilen otomobil sayısında son 22 yılın en düşük seviyesine inildi. Uzmanlara göre bunun en önemli nedenlerinden biri ABD'nin başlattığı ticaret savaşları.Almanya ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotiv sanayisinde yaşanan olumsuz süreç istatistiklere de yansıyor. Duisburg- Essen Üniversitesi bünyesindeki CAR-Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2019, Almanya'da otomobil üretimi açısından son 22 senenin en verimsiz yılı oldu.


Enstitü tarafından açıklanan rakamlara göre, yıl sonu itibarıyla Almanya'da bu sene 4,67 milyon otomobil üretilmiş olacak. Bu veri de Almanya'da üretilen otomobil sayısının, dünya otomobil üretiminin yüzde 5,9'una tekabül ettiğini ortaya koyuyor. 1997 senesinde bu oran yüzde 11,8 seviyesindeydi. Bir başka deyişle 2019'da dünyada üretilen her 17 otomobilden sadece biri Almanya'daki fabrikaların ürünü.


Söz konusu araştırmayı yapan CAR-Enstitüsü'nden Prof. Ferdinand Dudenhöffer'e göre, dünya otomotiv sektörünü etkisi altına alan durgunluğun en önemli sebebi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşları.


Dünya otomotiv endüstrisinde de durum iyi değil


Dünya çapında üretilen otomobil sayısının da bir yıl önceye göre 4,1 milyon ya da bir başka deyişle yüzde 5 azaldığını ifade eden Dudenhöffer, "Otomobil üretimi azalan Almanya, dünya otomotiv sektöründeki önemini kaybetmeye devam ediyor" ifadesini kullandı. Elektrikli otomobillerde öncü markalardan biri olan Amerikan Tesla firmasının Almanya'da bir üretim merkezi kurma planlarına da değinen Dudenhöffer, " Brandenburg'da yapılması planlanan Tesla fabrikası olumsuz gidişatı yavaşlatabilir ancak bunu olumluya çevirmeye yetmez" dedi.


Dünyanın en büyük iki ekonomik gücü olan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının Almanya'nın ihracatını, dolayısıyla da Alman otomobil üretimini vurduğunu belirten Dudenhöffer, "Trump koyduğu gümrük vergileriyle Çin'in otomobil konjonktürünü yerle bir etti" ifadesini kullandı.


"Otomotivin merkezi Çin"


Almanya'da üretilen otomobil sayısındaki düşüşün 2020 yılında da devam edeceği öngörüsünde bulunan otomotiv sektörü uzmanı Dudenhöffer, önümüzdeki sene ülkede 4,5 milyon civarında otomobil üretilebileceğini ve bu sayıların en erken 2021'de yeniden artışa geçeceğini tahmin ediyor.


Almanya'nın üretim merkezi olarak dünyadaki önemini yitirmeye devam ettiğini vurgulayan Dudenhöffer, aynı durumun Alman otomobil markaları için geçerli olmadığının da altını çizdi.


Dudenhöffer ayrıca, bu durgunluğu aşabilmesi için Alman otomotiv sektörüne Çin ile daha sıkı bir ilişki içinde olma tavsiyesinde bulundu. Çin pazarının, Alman otomobil üreticileri için en önemli pazar olduğunu dile getiren Dudenhöffer, bu ülkenin aynı zamanda artık dünyanın en önemli otomobil üretim merkezi olduğunu vurgulayarak "Çin otomobil dünyasının merkezi ve Almanya gibi eski otomotiv ülkeleri giderek önemini yitiriyor" dedi. dpa/ ET,CÖ


(c)

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 06:53 
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