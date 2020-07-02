Alman otomotivinde temkinli iyimserlik - Son Dakika

Alman otomotivinde temkinli iyimserlik

Almanya ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotiv, koronavirüs krizi nedeniyle ağır bir durgunluk içine girmişti.

Almanya ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotiv, koronavirüs krizi nedeniyle ağır bir durgunluk içine girmişti. Ifo'nun son anketi beklentilerin yeniden olumluya döndüğüne işaret ediyor.Almanya otomotiv sektörü, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan krizin önümüzdeki aylarda yavaş yavaş geçeceğine dair temkinli bir beklenti içinde. Merkezi Münih'te bulunan Ekonomik Araştırma Enstitüsü (ifo), sektörle ilgili yaptırdığı konjonktürel beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı.

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Açıklamada, "Yedi ayın ardından ticari faaliyet beklentileri ilk kez olumluya döndü" denildi. Ancak ifo'ya göre otomotiv sektöründe şu anki ticari durumla ilgili hala çok karamsar bir hava yaşanıyor. Çalışanlar için durumun kötüye gitmeye devam ettiği ve personel planlaması ile ilgili göstergelerin düşüşte olduğu da ifo'nun açıklamasında yer aldı.


Anket sonuçlarından yola çıkılarak hazırlanan rapora göre en olumlu gelişme, otomotiv sektörünün ürünlerine yönelik artan talepte yaşanıyor.


İhracatta 17 ay sonra gelen olumlu sinyal


Alman otomotiv sektörünün olumlu olarak gördüğü bir diğer alan siparişler. Ifo Enstitüsü, sektörün 13 ay aradan sonra mevcut siparişlerle ilgili ilk kez olumlu bir değerlendirmede bulunduğunu ve üretim beklentisinin geçen Mayıs ayının ardından, Haziran 2020'de bir kez daha arttığını bildirdi. Rapora göre Almanya dışı ticaret işlemlerinde ise daha yavaş bir iyileşme kaydediliyor.


Sektörün ihracat beklentisinin 17 ay aradan sonra yeniden olumluya döndüğü vurgulanırken Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'de (VW) çalışma saatlerinin kısaltılması uygulamasının sona erdirildiği belirtildi. VW, koronavirüs salgını nedeniyle geçen Mart ayında üretimi durdurmuş ve Almanya'daki yaklaşık 80 bin personelin kısa mesaide çalışacağını duyurmuştu.


Reuters/ ET,HS


(c)

Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:39 

Son Dakika Ekonomi Alman otomotivinde temkinli iyimserlik - Son Dakika Ekonomi

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