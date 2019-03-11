Son Dakika Haberleri: Alman Pazarında Geri Dönüş Artacak"

Alman Pazarında Geri Dönüş Artacak"

1 saat önce

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'nin turizmde Alman pazarında yakaladığı geri dönüşün 2019 yılında artarak süreceğini bildirdi.

Alman Pazarında Geri Dönüş Artacak
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'nin turizmde Alman pazarında yakaladığı geri dönüşün 2019 yılında artarak süreceğini bildirdi.

AKTOB'dan yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Türkiye'nin tanıtımı için yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde turizm değerlerini 06-10 Mart 2019'da düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı'nda tanıttığı belirtildi.


Türkiye'nin 2018 yılında 46 milyon ziyaretçi sayısına ulaşarak dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasındaki yerini sağlamlaştırdığı vurgulanan açıklamada, fuarda da kültür ve turizm alanlarındaki benzersiz ve çok çeşitli değerlerin 2 bin metrekarelik alanda turizm profesyonelleri, ziyaretçileriyle paylaşıldığı kaydedildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Alman pazarı ve fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin Alman pazarında yakaladığı geri dönüşleri 2019 yılında da artırarak sürdüreceğini söyleyebiliriz. Almanya, Türkiye ve Antalya'nın ana pazarı olarak varlığını son iki yıldır güçlendirmeye ve pazar payını artırmaya devam ediyor. Olağanüstü koşullar olmadığı sürece bu artış ivmesi devam edecektir. Almanya'dan turist gönderen tur operatörleri Türkiye'nin yüksek kalite ve hizmet sunumundaki rakipsizliğini kriz dönemlerinde deneyimlediler. Servis ve hizmet kalitesinden ödün verilmediği sürece Almanya gibi tüm pazarlarda artış ivmesi devam edecektir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:34 Kaynak: AA

Ekonomi
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