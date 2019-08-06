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Alman plakalı araca eroin operasyonu

31 dakika önce

Alman plakalı araca eroin operasyonuERZİNCAN polisinin Almanya plakalı araçta yaptığı aramada 42 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.

Alman plakalı araca eroin operasyonu
ERZİNCAN polisinin Almanya plakalı araçta yaptığı aramada 42 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili Alman ve Yunanistan vatandaşlığı bulunan T.N. gözaltına alındı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, Erzincan- Erzurum karayolunda uygulama yaptı. Polisin şüphe üzerine durdurduğu Almanya plakalı araçta, narkotik köpeği 'Odin'in de katıldığı aramada bagaja zulalanmış 92 paket halinde 42 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu ile ilgili olarak Almanya ve Yunanistan vatandaşlığı bulunan T.N. (34) isimli araç şoförü 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme' suçundan adli makamlara sevk edildi.
Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:07 Kaynak: DHA
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