Alman plakalı araca eroin operasyonu
31 dakika önce
Alman plakalı araca eroin operasyonuERZİNCAN polisinin Almanya plakalı araçta yaptığı aramada 42 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:07 Kaynak: DHA
Alman plakalı araca eroin operasyonu
ERZİNCAN polisinin Almanya
plakalı araçta yaptığı aramada 42 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili Alman ve Yunanistan
vatandaşlığı bulunan T.N. gözaltına alındı. Erzincan
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik
Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, Erzincan- Erzurum
karayolunda uygulama yaptı. Polisin şüphe üzerine durdurduğu Almanya plakalı araçta, narkotik köpeği 'Odin'in de katıldığı aramada bagaja zulalanmış 92 paket halinde 42 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu ile ilgili olarak Almanya ve Yunanistan vatandaşlığı bulunan T.N. (34) isimli araç şoförü 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme' suçundan adli makamlara sevk edildi.
Iraklı iş adamına kadın ayarlayıp şantajla 40 bin dolar almaya çalışan çete, yakalandı Erdoğan'ın "Suriye" çıkışına ABD'den yanıt: Kabul edilemez Beşiktaş'ta Karius şoku! Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi