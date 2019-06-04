Son Dakika Haberleri: Alman polisi, 129 düğüne müdahale etti
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Alman polisi, 129 düğüne müdahale etti

22 dakika önce

SON aylarda Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaletinde artan düğün konvoyları olaylarıyla ilgili eyalet İçişleri Bakanlığı sayısal verileri açıkladı.

Alman polisi, 129 düğüne müdahale etti, System.String[]
SON aylarda Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaletinde artan düğün konvoyları olaylarıyla ilgili eyalet İçişleri Bakanlığı sayısal verileri açıkladı. Buna göre halkın şikayeti üzerine polis son iki ay içinde büyük çoğunluğu Türklerin olmak üzere 129 düğüne müdahale etmek zorunda kaldı. Müdahale sebepleri, yol kapatma, silahla ateş etme ve çevre halkını rahatsız etmek. Polise toplam 36 silahla ateş edilme ihbarı yapılırken, İçişleri Bakanlığı, bunların 14'ünün bulunan silah ve kovan ile tespit edildiğini bildirdi. Silahın yanı sıra 14 düğünde de havai fişek atıldığı bildirildi.

KRV İçişleri Bakanlığı, düğünlerin bu şekilde kutlanmasının yeni bir olgu olmadığını, ancak olayların boyutlarının büyüdüğünü açıkladı. Açıklamada daha önceki olayların kayıt edilmediği, ancak nisan ayından itibaren bu tür olayların artık kayıt altına alındığı belirtildi. KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul, otobanların düğün yerleri olmadığını hatırlatarak, herkesi kurallara uymaya çağırdı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:23 
Ren Vestfalya, İçişleri Bakanlığı, Güncel
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