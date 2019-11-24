Son Dakika Haberleri: Alman polisi, 23 yıl önce öldürülen kız çocuğunun katilini bulabilmek için 800 erkekten DNA istedi
Son Dakika Dünya Alman polisi, 23 yıl önce öldürülen kız çocuğunun katilini bulabilmek için 800 erkekten DNA istedi - Son Dakika Dünya

Alman polisi, 23 yıl önce öldürülen kız çocuğunun katilini bulabilmek için 800 erkekten DNA istedi

6 saat önce

Almanya'da polis, 23 yıl önce işlenen küçük çocuk cinayetini aydınlatmak için en az 800 erkekten DNA örneği vermesini istedi.

Alman polisi, 23 yıl önce öldürülen kız çocuğunun katilini bulabilmek için 800 erkekten DNA istedi, System.String[]

Almanya'da polis, 23 yıl önce işlenen küçük çocuk cinayetini aydınlatmak için en az 800 erkekten DNA örneği vermesini istedi.


Claudia Ruf isimli kız çocuğu 1996 yılında öldürüldüğünde 11 yaşındaydı. Cinayetle ilgili açılan kapsamlı soruşturmaya rağmen geçen 23 yıl içerisinde katili bulunamadı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:09 
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